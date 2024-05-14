Компания AMD утверждает, что в ряде игр и приложений процессоры быстрее Intel Core i5-14400F и 13400F.

AMD действительно выпустит настольные процессоры Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F для розничной продажи. Оба этих процессора основаны на 4-нм техпроцессе и относятся к семействам Hawk Point или Phoenix 2 соответственно, в них отключена интегрированная графика, о чём сигнализирует буква F в названии модели.

В Сети появились слайды из презентации, связанные с розничным запуском, сообщает TechPowerUp со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) блогера @momomo_us. В рознице оба процессора появятся в «коробочном исполнении» в комплекте с системой охлаждения Wraith Stealth.

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Источник изображения: Timothy Dykes, Unsplash

AMD Ryzen 7 8700F является 8-ядерным 16-поточным процессором с ядрами Zen 4, как и 8700G, но обладает более низкой тактовой частотой 5,00 ГГц (по сравнению с 5,10 ГГц у 8700G). Хотя интегрированная графика в 8700F отключена, нейронный сопроцессор NPU — нет. Движок Ryzen AI обеспечивает производительность до 16 TOPS. Также процессор сохраняет тепловой пакет 65 Вт, как у 8700G.

Источник изображения: AMD, TechPowerUp, @momomo_us в Twitter (заблокирован в РФ)

AMD Ryzen 5 8400F основан на базе чипа Phoenix 2 с шестью активными ядрами. Два из них используют архитектуру Zen 4 и могут достигать частоты 4,70 ГГц. Остальные четыре ядра используют архитектуру Zen 4c и работают на более низких тактовых частотах. В чипе физически отсутствует нейронный сопроцессор NPU, интегрированная графика отключена. Процессор имеет теплопакет 65 Вт.

Источник изображения: AMD, TechPowerUp, @momomo_us в Twitter (заблокирован в РФ)

Что касается производительности, AMD утверждает, что система с Ryzen 7 8700F в играх и приложениях на 10…24% быстрее, чем аналог на базе Intel Core i5-14400F. С другой стороны, Ryzen 5 8400F обеспечивает до 14% более высокую производительность, чем Core i5-13400F, утверждает AMD.

Источник изображения: AMD, TechPowerUp, @momomo_us в Twitter (заблокирован в РФ)

AMD официально ещё не сообщала о начале розничных продаж этих процессоров, однако ранее они были замечены в каталогах ряда ритейлеров. Теперь, когда в Сети появились слайды из презентации, ожидается, что официальное объявление будет сделано в ближайшее время.