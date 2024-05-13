А также видеокарт NVIDIA, вплоть до 2027 года.

В распоряжении ресурса VideoCardz оказалась, как утверждается, презентация компании Dell, посвящённая линейке ноутбуков XPS. В частности, презентация содержит план по выпуску ноутбуков на ближайшие три года, этот план подтверждает наименования некоторых будущих серий процессоров Intel и Qualcomm, темп выпуска новых продуктов и раскрывает некоторые другие интересные детали. Как отмечают в HardwareLuxx, план отражает лишь ориентировочные сроки, в течение которых производитель планирует использовать то или иное оборудование, похоже, что ничего не утверждено окончательно и план может измениться.

Источник изображения: Nat, Unsplash (отредактировано)

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Тем не менее, если верить опубликованной информации, Dell планирует выпустить ноутбуки XPS 16 (кодовое имя серии Diablo) и XPS 14 (кодовое имя Pista) с процессорами Intel Arrow Lake-H45 и новой мобильной графикой NVIDIA в 2025 году. В 2026 году эти же серии могут обновить процессорами Panter Lake-H и обновлёнными графическими решениями NVIDIA, если таковые появятся. Также в 2026 году серия XPS 14 может пополниться ноутбуками на базе 40-ваттных процессоров Qualcomm Snapdragon X 2-го поколения (Oryon V2). Эти же процессоры Qualcomm с 20-ваттной конфигурацией могут использовать в ноутбуках XPS 13 (Divo) параллельно с процессорами Intel Lunar Lake-MX. Серия Divo придёт на смену текущей серии Tributo R, базирующейся на Snapdragon X 1-го поколения и чипах Meteor Lake-H28. Среди преимуществ использования процессоров Snapdragon X отмечается гораздо более длительное время автономной работы при проигрывании видео и меньшая стоимость сборки.

Далее, на 2027 год запланирована серия производительных ноутбуков XPS 16 (Performante), в которой впервые за долгое время наряду с процессорами Intel Nova Lake могут использоваться процессоры AMD, а также впервые могут использоваться процессоры Qualcomm. Отмечается, что серию могут перенести на 2028 год, когда возможно появление процессоров Snapdragon X 3-го поколения. Также эти ноутбуки должны базироваться на новой графике NVIDIA, если компания продолжит придерживаться двухлетнего цикла выпуска новых серий.