Это должны быть флагманские мобильные чипы с очень производительной графикой.

AMD продолжает активную разработку и тестирование процессоров следующего поколения: между лабораториями и штаб-квартирой компании циркулирует множество образцов, что не проходит мимо взора энтузиастов, поскольку, как оказалось, грузовые манифесты можно найти в открытых базах данных. В частности, недавно таким образом подтвердилось существование APU под кодовым названием Strix Point и Strix Halo. Первые официально анонсированы и должны появиться в этом году, о вторых официально ничего не известно, однако, по имеющейся информации из слухов, это высокопроизводительные APU, которые, скорее всего, появятся в следующем году.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Очередные грузовые манифесты, на которые обратили внимание в Сети, содержат некоторую новую информацию о перечисленных APU. Как сообщает VideoCardz, похоже, AMD тестирует варианты Strix Point с различными настройками TDP в диапазоне от 55 Вт до 70 Вт, а также версии Strix Halo с пиковой мощностью до 120 Вт, которые используются в платформах с большим объёмом оперативной памяти — 32 и 64 ГБ.

Источник изображения: VideoCardz

В грузовых манифестах явно не присутствует наименование Strix Halo, однако указанный там разъём FP11, как считается, связан исключительно с этим семейством чипов. В данном случае записи указывают на существование вариантов мощностью 120 Вт, которые могут являться флагманскими моделями с количеством ядер от 8 до 16 и 40 вычислительными блоками интегрированной графики RDNA3+. Ранее появились слухи, что эти APU каким-то образом якобы будут поддерживать память LPDDR5X-8000 через 256-битную шину.

Предполагаемые характеристики будущих чипов, по слухам. Источник изображения: VideoCardz

По одному из предположений, APU Strix Halo рассчитаны на относительно компактные мобильные рабочие станции. За счёт создания конструкции с одним чипом, в котором присутствует мощный центральный процессор, производительная интегрированная графика и мощный нейронный сопроцессор, компания может уменьшить размеры платы.

Ожидается, что AMD представит серию Strix Point на выставке Computex 2024, а что касается Strix Halo, возможно, анонс состоится на выставке CES в начале следующего года.