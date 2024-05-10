Теперь в Сети муссируются слухи о выходе двух видеокарт нового поколения в этом году.

В последние дни в Сети появилась инсайдерская информация о планах NVIDIA выпустить в этом году видеокарты GeForce RTX 5080 и 5090. Накануне также сообщалось о слухах, в которых компания якобы приступила к тестированию эталонных систем охлаждения, рассчитанных на видеокарты мощностью от 250 до 600 ватт. Теперь Twitter (заблокирован в РФ) блогер @XpeaGPU утверждает, что RTX 5080 и 5090 выпустят с разницей в несколько недель, передаёт VideoCardz. В таком сценарии нет ничего необычного: в 2020 году NVIDIA выпустила RTX 3080 за две недели до RTX 3090, — обе были представлены одновременно.

Источник изображения: Caspar Camille Rubin, Unsplash

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Ранее инсайдеры утверждали, что флагманский графический процессор нового поколения GB202 получит 192 вычислительных блока SM, в то время как у варианта GB203 для видеокарт классом ниже их будет вдвое меньше. Даже если эта информация является верной, количество активных блоков в конкретных версиях этих чипов для конкретных видеокарт остаётся неизвестным. Например, в AD102-300 для RTX 4090 текущего поколения активно 128 блоков SM из 144 доступных. Версия чипа, в которой активно 142 блока SM используется для профессиональной видеокарты RTX 6000 Ada.