Производители должны внедрить в платы один из стандартных профилей Intel Default Settings.

Ресурс HardwareLuxx опубликовал новое заявление Intel в рамках расследования нестабильности флагманских настольных процессоров Core 13- и 14-го поколений. Сообщается, что базовые профили Intel Baseline Profile, которые производители материнских плат недавно внедрили в свои BIOS, на самом деле не соответствуют рекомендациям Intel для решения возникшей проблемы или, возможно, не соответствуют рекомендациям лишь у некоторых производителей.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

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Судя по всему, параметры в базовых профилях Intel Baseline Profile могут быть основаны на более ранних рекомендациях, которые адаптировались под возможности конкретных материнских плат, а производители должны внедрить в платы профили со стандартными настройками процессоров Intel Default Settings, которые не привязаны к какой-либо конкретной плате, но, тем не менее, содержат предопределённые профили, ориентированные на платы разного класса.

Текст заявления Intel, опубликованный HardwareLuxx

«Несколько производителей материнских плат добавили профили BIOS под названием “Intel Baseline Profile”. Однако эти профили не соответствуют рекомендациям “Intel Default Settings”, которыми Intel недавно поделилась со своими партнёрами в рамках решения проблем с нестабильностью, о которых сообщалось применительно к процессорам 13-го и 14-го поколения».

«Эти настройки BIOS “Intel Baseline Profile”, по-видимому, основаны на руководствах по подаче питания, которые были предоставлены Intel производителям ранее и описывали различные варианты подачи питания для K процессоров 13-го и 14-го поколения в зависимости от возможностей материнской платы».

«Intel не рекомендует производителям материнских плат использовать “базовые” настройки подачи питания на платах, способных работать с более высокими значениями».

«Рекомендуемые Intel стандартные настройки Intel Default Settings представляют собой комбинацию параметров теплового режима и подачи питания, а также набор возможных профилей подачи питания в зависимости от возможностей материнской платы».

«Intel рекомендует клиентам реализовать профиль максимальной мощности, совместимый с каждой отдельной конструкцией материнской платы, как указано в таблице ниже».

Intel Default Settings с несколькими профилями для плат разного класса

Intel рекомендует производителям плат выбрать один из стандартных профилей с максимальной мощностью, которую может выдержать конкретная плата. Вместе с заявлением ресурс HardwareLuxx опубликовал таблицу с параметрами для этих профилей.

Ситуация стала ещё более запутанной, остаётся надеяться, что Intel сделает в мае окончательное публичное заявление и внесёт полную ясность по данному вопросу. Теперь, похоже, производители плат должны выпустить ещё одно обновление BIOS со стандартными параметрами питания.