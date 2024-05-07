До этого ходили слухи о выходе в этом году только RTX 5090.

Инсайдер, известный под псевдонимом Moore’s Law Is Dead, уже долгое время озвучивает теорию о том, что в этом году NVIDIA, скорее всего, успеет выпустить из новой игровой линейки видеокарт только GeForce RTX 5090. Теперь появилось другое мнение. Инсайдер, известный в Twitter (заблокирован в РФ) как @kopite7kimi, считает, что RTX 5080 может появиться до RTX 5090, передаёт Wccftech.

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

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Некоторые СМИ считают слухи о выпуске в этом году RTX 5080 и 5090 более правдоподобными. С другой стороны, есть мнение, что RTX 5080 задержится, чтобы распродать запасы RTX 4090. Ни один из инсайдеров не утверждает что-либо наверняка, уже дав понять ранее, что планы NVIDIA якобы часто меняются и предсказать её решения становится всё сложнее. Официально NVIDIA о новой игровой линейке информацией пока не делится, возможно, какие-то подробности появятся во время проведения выставки Computex 2024 в июне.

Что касается предполагаемых характеристик, информация до сих пор крайне скудная. Так, RTX 5090 приписывают графический процессор GB202, который в полной конфигурации может содержать 192 блока SM, а для RTX 5080 могут использовать графический процессор GB203, в котором блоков в два раза меньше. Не исключено, что флагманские карты получат GDDR7 память, ширина шины может остаться прежней. Ходят слухи, что во флагманском GPU будет реализована поддержка 512-битной шины, но её могут задействовать в профессиональных картах.