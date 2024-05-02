Любители игр охотнее обновляются.

Источник изображения: Johnyvino, Unsplash (отредактировано)

Апрельские статические данные StatCounter и Steam по популярности операционных систем разнятся. Статистика Steam, в основном отражающая предпочтения любителей игр, указывает на рост доли Windows 11, которая теперь установлена на 45,15% компьютеров пользователей игровой платформы, сообщает Neowin. Windows 10 по-прежнему впереди с показателем 51,02%, однако потеряла более 3% пользователей за прошедший месяц. Напротив, Windows 11 нарастила около 3,5% пользователей.

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Источник изображения: Steam

В статистике StatCounter, которая учитывает больше категорий пользователей, Windows 10 доминирует и в апреле доля операционной системы на ПК превысила 70%, составив 70,03%. У Windows 11 на этом фоне невзрачные 25,65%. Похоже, наиболее активно на новую операционную систему переходят только любители игр и всего нового.

Источник изображения: StatCounter

Не исключено, что доля Windows 11 вырастет с выходом обновления 24H2, которое внедрит ещё больше возможностей на базе искусственного интеллекта. Однако, чтобы эффективно использовать возможности понадобится современный ПК, так что вряд ли это кардинально изменит картину. Основной срок поддержки потребительских версий Windows 10 завершится 14 октября 2025 года.

Что касается статистики Steam по аппаратному обеспечению пользователей, в топе по-прежнему 6-ядерные процессоры Intel, 16 гигабайт оперативной памяти, видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060, GTX 1650 и RTX 3060 Ti, разрешение 1080p.