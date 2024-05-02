Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Названы предполагаемые обозначения ряда настольных процессоров Intel следующего поколения
Следующие настольные процессоры Intel будут выпущены под новым брендом.

реклама

Как известно, следующие настольные процессоры Intel будут выпущены под новым брендом Core Ultra. Буквенно-цифровое обозначение процессоров тоже изменится и будет похоже на то, которое применяется в текущей линейке мобильных процессоров Meteor Lake. На днях появилась неофициальная информация о том, что преемником Core i5-14400F станет Core Ultra 5 240F, теперь появились предполагаемые обозначения ещё нескольких моделей, сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) блогера @OneRaichu.

Источник изображения:  Daniel Pantu, Unsplash

реклама

По слухам, в число моделей с разблокированным множителем войдут Core Ultra 285K, 265K и 245K. Так называемые классы процессоров не уточняются, вероятно, это Core Ultra 9, 7 и 5 соответственно. Кроме упомянутого выше Core Ultra 5 240F, к моделям с заблокированным множителем относят такие модели, как 275, 255 и их аналоги без интегрированной графики.

Источник изображения: VideoCardz

По мнению специалистов, данная информация может быть неверной, в частности, вызывает сомнение отсутствие модели 290K. Кроме того, наименования могут изменить перед запуском линейки.

Новым процессорам потребуются новые материнские платы с чипсетами Intel 800-й серии и разъёмом LGA 1851. Новинки должны представить в этом году.

#intel #процессоры #intel core ultra #intel lga 1851
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
24-ядерный Core Ultra 9 285K возглавит новую линейку процессоров Intel Arrow Lake-S осенью 2024
В Nvidia считают, что их решения для искусственного интеллекта являются ультимативными
Qualcomm назвала финансовые результаты очередного квартала
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайский производитель спецтехники XCMG установил рекорд грузоподъемности с помощью крана XCA4000
12
Китайские космонавты вернулись на Землю после рекордной миссии «Шэньчжоу-17»
4
Epic Games подтвердила, что Fortnite вернется на iPad
+
Google увольняет своих сотрудников из команд, работавших над Python, Flutter и Dart
+
Samsung анонсирует умные часы Galaxy Watch 7 с ИИ-сенсором глюкозы
4
Huawei представила телевизор Smart Vision 4 SE со встроенной Full HD камерой
+
F-35С поступают с завода с техническими неполадками – в крыле истребителя нашли пластиковый скребок
5
Российские учёные вместе с зарубежными коллегами разработали дешёвые и эффективные солнечные панели
+
Новейший и самый крупный авианосец Китая приступил к ходовым испытаниям
+
В Одессе после прилётов "Искандеров" в склады "Новой почты" прозвучали звуки вторичной детонации
2
Трассировку лучей в AMD RDNA4 называют совершенно новой разработкой, а не доработкой существующей
20
Японские эксперты опровергли информацию о наличии в смартфоне Huawei Pura 70 более 90% компонентов китайского производства
3
Инсайдеры назвали 128 смартфонов Xiaomi, которые в 2024 могут получить новую HyperOS
+
Huawei Pura 70 и Pura 70 Pro с чипом Kirin будут выпущены на мировом рынке
+
Представлен процессор AmpereOne-3: 256 ядер, 3-нм техпроцесс TSMC, PCIe 6.0 и 12-канальная DDR5
1
Австралия намерена построить первый в мире коммерчески оправданный квантовый компьютер
+
Энтузиаст превратил QLC накопитель в SLC, повысив ресурс в десятки раз
4
Samsung подтверждает, что линейка Galaxy Watch 7 будет иметь три модели
+
С модом DreamPunk, игра Cyberpunk 2077 почти неотличима от реальности
+
ИИ создает реалистичный трейлер к «Симпсонам» и другим культовым мультсериалам
2

Популярные статьи

5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
33
ТОП-6 жестких дисков для домашнего или игрового ПК — рейтинг 2024 года
15
Три неплохих фильма о гангстерах (субъективный обзор)
+
Как я собирал игровой ПК за 1 000 000 рублей, и почему мне не хватило денег на монитор
56
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
63
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
62
Моё мнение о Dragon’s Dogma 2 (PushSqare)
2
Обзор игры Half-Life 2 - Период полураспада продолжается
7
Моё мнение о Sea of Thieves на PS5 (PushSqare)
2
Выбираем игровой ноутбук по разумной цене – почему в продаже нет идеального геймерского лэптопа
2

Сейчас обсуждают

Максим Беляков
13:29
Это гайд как 100к слить, ужас бушная 3070 в пк за 100к, ещё и старый проц на устаревшем сокете
Собираем эконом-ПК для любителя Ведьмака 3 и Киберпанка 2077
ev_rus
13:28
Главное не рабы, как в новой свинарнии
МИД Латвии: Некоторые страны Запада дали Украине «зелёный свет» на удары по территории России
Вячеслав Безруков
13:27
Я может слепой или отсек для БП тут невидимый? Или БП приматывается скотчем сверху? Или он закрывает всю переднюю панель и озлаждению хана?
DeepCool представила новый корпус CH160 ITX
Hunter Bows
13:22
Это проблема разработчиков - искать возможные варианты использования и писать под них тексты об ошибках. Почему-то самый обычный блокнот (kate) в состоянии определить, есть у него доступ к файлу или н...
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
PanzerK
13:22
А моё мнение что ваше место... в чёрном списке.
Моё мнение о Sea of Thieves на PS5 (PushSqare)
Сергей Медков
13:20
Да все уже, нельзя мышкой админить вин-сервера, ну, если, конечно, ты не динозавр, застрявший во временах 2003 винды... Хотя и там не редко нужно было полазить в cmd, особенно, при диагностике.
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
Сергей Медков
13:17
Если каждую строчку кода оборачивать в проверку выполнения, а еще и смотреть на результаты проверок, то у тебя получится мегатормозное приложение, поэтому блоки кода обарачивают в конструкции вида try...
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
Hunter Bows
13:16
Игры - это вполне себе прикладной вариант использования ОС. У меня манджаро только под них и стоит. У чумбы проблема как раз в прослойке между креслом и монитором, лол
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
Шава на Коммунистической
13:16
Т.е. последовал таки совету? Ай молодец!
Солнечные фермы и электростанции - энергия будущего или угроза природе
ev_rus
13:15
Шишкин, ты нас замахиваешь огромной кучей бесмысленных сообщений
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем