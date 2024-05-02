Следующие настольные процессоры Intel будут выпущены под новым брендом.

Как известно, следующие настольные процессоры Intel будут выпущены под новым брендом Core Ultra. Буквенно-цифровое обозначение процессоров тоже изменится и будет похоже на то, которое применяется в текущей линейке мобильных процессоров Meteor Lake. На днях появилась неофициальная информация о том, что преемником Core i5-14400F станет Core Ultra 5 240F, теперь появились предполагаемые обозначения ещё нескольких моделей, сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) блогера @OneRaichu.

Источник изображения: Daniel Pantu, Unsplash

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По слухам, в число моделей с разблокированным множителем войдут Core Ultra 285K, 265K и 245K. Так называемые классы процессоров не уточняются, вероятно, это Core Ultra 9, 7 и 5 соответственно. Кроме упомянутого выше Core Ultra 5 240F, к моделям с заблокированным множителем относят такие модели, как 275, 255 и их аналоги без интегрированной графики.

Источник изображения: VideoCardz

По мнению специалистов, данная информация может быть неверной, в частности, вызывает сомнение отсутствие модели 290K. Кроме того, наименования могут изменить перед запуском линейки.

Новым процессорам потребуются новые материнские платы с чипсетами Intel 800-й серии и разъёмом LGA 1851. Новинки должны представить в этом году.