Для этого потребовалось отключить около 42...43% вычислительных блоков.

Специалисты ресурса TechPowerUp выяснили, что для производства видеокарт GeForce RTX 4070 используется не только графический процессор AD104, с которым модель первоначально вышла на рынок, но и AD103. Об этом ресурсу сообщил читатель, купивший модель Ventus 3X E 12G OC от компании MSI. Как оказалось, поддержка подобного варианта появилась в драйвере 551.86 от марта 2024 года.

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

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Изначально GeForce RTX 4070 использовала графический процессор AD104, в котором были активны 46 из 60 потоковых мультипроцессоров (SM), чуть более 76%. В AD103 всего 80 блоков SM, т.е. для RTX 4070 придётся отключить около 42...43%, а также отключить лишний кэш, контроллеры памяти и т.д. По контактам AD103 и AD104 аналогичны, так что производители могут использовать одну конструкцию печатной платы, отмечают специалисты.

Причиной появления GeForce RTX 4070 на базе AD103 считается необходимость использования чипов, которые по каким-либо параметрам не подошли для RTX 4080 и 4080 SUPER. Не исключено, что в будущем появятся RTX 4070 SUPER с графическим процессором AD103.

Версии видеокарт GeForce RTX 4070 на базе AD104 и AD103 не должны отличаться, поскольку имеют одинаковые спецификации. Тем не менее, иногда в подобных случаях могут наблюдаться незначительные различия в энергопотреблении.

Будущая версия GPU-Z сможет правильно определять видеокарты GeForce RTX 4070 на базе чипов AD103.