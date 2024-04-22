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Moleculo
Intel Baseline Profile делает Core i9-14900K на 8-9% медленнее относительно автонастроек ASUS
Зато энергопотребление и температуры ниже, процессор работает стабильнее.

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Проблемы со стабильностью систем на базе флагманских настольных процессоров Intel Core 13- и 14-го поколений вынуждают производителей материнских плат и сборщиков готовых систем пересмотреть некоторые настройки BIOS, устанавливаемые по умолчанию.

Источник изображения: Daniel Pantu on Unsplash

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На днях американский сборщик игровых систем Falcon Northwest опубликовал рекомендации по настройке процессоров на материнских платах ASUS, однако вскорости ASUS выпустила для своих материнских плат новые BIOS с «базовым» профилем (Intel Baseline Profile), в котором настройки процессоров соответствуют рекомендациям и стандартным спецификациям Intel.

Очевидно, на базовом профиле пиковая производительность процессора будет ниже, чем в случае, когда лимиты по питанию сняты. Первые отзывы пользователей указывали на потерю производительности около 12,5%. Издание HardwareLuxx провело более обширное тестирование, выяснив, что разница находится в диапазоне 0…13%, сообщает VideoCardz. В тестировании участвовал процессор Intel Core i9-14900K, его производительность сравнивали при работе на базовом профиле с лимитами мощности PL1 и PL2 на уровне 253 ватта (Вт) и при работе без верхнего лимита, когда плата устанавливает значение PL2 равным 4095 и может поддерживать его 96 секунд.

В игре Control разницы не было вообще, в F1 2023, Shadow of Tomb Raider и Starfield на базовом профиле производительность снизилась на 8%. В однопоточном бенчмарке Cinebench R23 базовый профиль был медленнее на 1%, в многопоточном — медленнее на 9%. Также на базовом профиле отрисовка сцены Classroom в Blender была на 9% медленнее, а расчёт числа Пи в y-cruncher (500 миллионов знаков) — на 13% медленнее.

Не такая уж и большая разница, особенно, если учитывать меньшее энергопотребление и нагрев. На базовом профиле температура процессора достигала 89 градусов по Цельсию, когда со снятыми лимитами процессор уже был близок к троттлингу с температурой 101 градус по Цельсию. Со снятыми лимитами процессор потреблял до 316 ватт. На базовом профиле энергопотребление ограничено 253 Вт, т.е. на 20% ниже, напряжения и сила тока тоже снижаются, что должно положительно сказаться не только на температурном режиме работы процессора, но и VRM.

#intel #процессоры #материнские платы
Источник: hardwareluxx.de
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