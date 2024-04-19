Настройки актуальны для плат ASUS.

Американская компания Falcon Northwest, специализирующаяся на игровых компьютерах и ноутбуках, опубликовала для владельцев флагманских процессоров Intel Core i9 13- и 14-го поколений, сталкивающихся с нестабильностью своих систем, рекомендации по настройке параметров BIOS материнских плат Intel Z790 от ASUS, сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) компании.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

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Ранее в Сети стали появляться жалобы на нестабильность старших процессоров Intel Core 13- и 14-го поколений в ряде игр, преимущественно основанных на движке Unreal Engine. Наличие проблем в движке разработчики отрицали, называя в числе потенциальных причин переразгон процессоров (в т. ч. заводской) и работу за пределами номинальных параметров, включая завышение лимитов энергопотребления материнской платой. Intel знает о проблемах и ведёт расследование, результаты которого пока неизвестны.

В первую очередь специалисты Falcon Northwest рекомендуют обновить BIOS до последней версии со сбросом параметров к значениям по умолчанию. Затем отключить ASUS MultiCore Enhancement во вкладке AI Tweaker, а параметр SVID Behavior установить в значение Auto или Intel Fail-Safe в случае нестабильности.

Рекомендации по настройке BIOS материнской платы ASUS.

Источник изображений: Falcon Northwest

Далее из вкладки AI Tweaker необходимо перейти в раздел Internal CPU Power Management и включить следующие опции: IA CEP, SA CEP и Inverse Temperature Dependency Throttle. В ещё одном подразделе с названием Thermal Velocity Boost рекомендуется включить TVB Voltage Optimization и Enhanced TVB, отключить Overclocking TVB.

Далее нужно найти подраздел CPU – Power Management Control, находящийся в разделе CPU Configuration вкладки Advanced Tab, и включить опции CPU C-States и Enhanced C-States. Наконец, нужно сохранить изменения и перезагрузить ПК, но снова войти в BIOS, чтобы вручную выставить лимиты энергопотребления.

Специалисты Falcon Northwest приводят свои рекомендации по лимитам, отмечая, что эти настройки устранят некоторые отклонения от спецификаций Intel, но не все. «Наши настройки устраняют некоторые отклонения от спецификаций Intel. Неизвестно, предотвращают ли они проблемы, и они не могут исправить все процессоры, но они более безопасны. Пока мы ждём официальных новостей, мы хотим поделиться тем, что помогло нам».

Рекомендации по настройке лимитов в BIOS материнской платы ASUS для флагманов Intel Core 13- и 14-го поколений. Источник изображений: Falcon Northwest

Стоит подчеркнуть, это не официальные рекомендации Intel, а рекомендации сторонней компании, занимающейся сборкой готовых систем. Возможно, они помогут кому-то или натолкнут опытных пользователей на какие-то мысли. Как обычно, все настройки нужно применять с пониманием, на свой страх и риск, а если система работает стабильно, ничего менять не нужно.