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ASUS добавила профиль со стандартными настройками питания процессора в новый BIOS плат Intel Z790
Это должно помочь решить проблемы со стабильностью у некоторых пользователей, если они были связаны с неправильными настройками питания процессора.

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ASUS выпустила новые версии BIOS для материнских плат Intel Z790 с новым профилем настроек процессора Intel Baseline Profile, который устанавливает все основные параметры в соответствии со спецификациями Intel, сообщает Wccftech.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Компания добавила этот профиль в ответ на рост сообщений о нестабильности систем на базе флагманских процессоров Intel Core 13- и 14-го поколений в ряде игр. «Базовый» профиль позволит решить проблемы с нестабильностью, если они были связаны с неправильными настройками питания в BIOS материнской платы.

Источник изображения: ASUS

Энтузиасты уже оценили влияние базовых настроек, по сравнению с другими, более агрессивными режимами. Участник форума Overclock.net под псевдонимом RaMsITo протестировал Intel Core i9-14900KS в Cinebench R23 без лимитов и с ограничениями. Со снятыми лимитами процессор набрал практически 41 тысячу баллов в многоядерном тесте, с ограничениями результат составил 35851 балл. Разница около 12,5%.

Накануне американский сборщик готовых систем, компания Falcon Northwest, опубликовала свои рекомендации по настройке параметров питания процессоров Intel на материнских платах ASUS, которые позволили специалистам решить проблемы со стабильностью. Intel пока не сообщала о результатах расследования, которое в компании начали после сообщений о нестабильности процессоров.

#asus #материнские платы #intel z790
Источник: wccftech.com
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