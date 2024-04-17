Целью является создание некоего стандарта с конструктивными рекомендациями для широкого ассортимента оборудования.

NVIDIA работает с производителями компьютерных комплектующих над созданием экосистемы игровых ПК малого форм-фактора (SFF), сообщает Wccftech со ссылкой на свои источники. Целью является создание некоего стандарта с конструктивными рекомендациями для широкого ассортимента оборудования (не только видеокарт), что позволит повысить взаимную совместимость компонентов в сборках малого форм-фактора и улучшить их эксплуатационные характеристики.

Источник изображения: Philipp Katzenberger, Unsplash

реклама

Видеокарты от партнёров NVIDIA, совместимые со сборками в малом форм-факторе, будут отмечать ярлыком SFF Enthusiast GeForce. Такую отметку могут получить не только компактные видеокарты формата ITX, но и более крупные, относительно компактные решения с двумя и более вентиляторами, размеры которых меньше, чем у большинства других типовых моделей. Возможно, такую отметку могли бы получить видеокарты с уменьшенной толщиной.

Сегмент игровых компьютеров малого форм-фактора достаточно популярен, в частности, потому что такие компьютеры занимают меньше места. Однако небольшие размеры накладывают ограничения на производительность: в небольшом корпусе невозможно разместить мощные компоненты из-за их размеров, размеров систем охлаждения и блоков питания, недостаточной вентиляции. В последнее время разрыв между компактными и полноразмерными компьютерами сокращается и появление дополнительного стандарта может поспособствовать этому.