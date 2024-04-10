Дебют RDNA 4 только ожидается в следующих настольных видеокартах.

Если верить слухам от китайского блогера и инсайдера Golden Pig Upgrade (кит. 金猪升级包), AMD будет ещё долго использовать архитектуру RDNA 3 для интегрированной графики, по предположениям, до 2027 года, как минимум, передаёт VideoCardz.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

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Недавно AMD анонсировала улучшенную версию архитектуры RDNA 3+, на базе которой будет построена интегрированная графика новых процессоров Ryzen, запланированных на 2024 год. Судя по всему, обновлённую графику получат монолитные мобильные APU из серий Strix Point, Strix Halo и Kraken, а вот настольные процессоры Granite Ridge и их мобильная адаптация Fire Range могут получить графику RDNA 2, поскольку, по слухам, будут использовать тот же кристалл ввода-вывода, что и текущая серия Ryzen 7000. AMD пока не сообщала, какие улучшения обеспечивает RDNA 3+ по сравнению с RDNA 3.

Новые видеокарты в настольном сегменте должны использовать архитектуру RDNA 4, но официально о них мало что известно. По последним слухам от инсайдеров, графические процессоры Navi 48 и 44 следующего поколения предложат примерно тот же уровень производительности, что и текущие решения, но будут гораздо компактнее и, вероятно, эффективнее.