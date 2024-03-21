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AMD подтвердила архитектуру RDNA 3+ интегрированной графики будущих APU Ryzen Strix Point
Представить их должны в этом году.

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Графическая архитектура AMD RDNA 3+ была упомянута во время презентации компании на саммите AI PC, который проходит сейчас в Китае, сообщает Wccftech. Запись выступления опубликована на официальной странице AMD в китайской социальной сети Weibo.

Источник изображения: Timothy Dykes, Unsplash

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Один из слайдов во время выступления генерального директора AMD Лизы Су (Lisa Su) сообщал о планах представить в этом году новые процессоры Ryzen под кодовым названием Strix Point, они-то и получат обновлённую графику вместе с новым нейронным сопроцессором на базе архитектуры XDNA 2. Когда AMD официально представила Strix Point на выставке CES 2024, информации об интегрированной графике не было, теперь же архитектура RDNA 3+ официально подтверждена.

Генеральный директор AMD Лиза Су рассказывает о текущих и будущих продуктах.
Источник изображения: AMD

Неофициально об архитектуре AMD RDNA 3+ уже известно некоторое время, в патчах ядра Linux она обозначается как RDNA 3.5 и GFX115x. Судя по названию, это оптимизация существующей архитектуры RDNA 3, на базе которой созданы графические процессоры видеокарт Radeon RX 7000 и интегрированная графика APU Ryzen серий 7040 и 8040.

Ожидается, что гибридные процессоры AMD Strix Point будут выпущены во второй половине 2024 года и будут значительно быстрее предшественников благодаря новой архитектуре ядер Zen 5 и новой архитектуре NPU XDNA 2.

#amd #процессоры #amd ryzen
Источник: wccftech.com
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