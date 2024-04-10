По площади они станут на 30% меньше аналогов текущего поколения.

Официальных подробностей о будущих видеокартах AMD на базе архитектуры RDNA 4 крайне мало, а по слухам, пока компания готовит лишь два графических процессора: Navi 48 и 44, — первый уже был замечен в обновлениях вычислительной платформы ROCm. Ранее Twitter (заблокирован в РФ) инсайдер под псевдонимом @All_The_Watts намекнул на позиционирование этих GPU, утверждая, что Navi 48 соответствует урезанной версии Navi 31, а Navi 44 займёт позицию между Navi 33 и Navi 32. Теперь этот же инсайдер назвал основные характеристики GPU, сообщает BenchLife.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Согласно опубликованной информации, Navi 48 предложит 64 вычислительных блока CU, 256-битный интерфейс памяти, общая пропускная способность которой составит 693 ГБ/с. Эквивалентная пропускная способность подсистемы памяти с учётом кэша Infinity Cache — 2770 ГБ/с. Площадь чипа Navi 48 якобы составляет 240 мм2, что очень немного, по сравнению с Navi 32, который при схожих характеристиках занимал площадь 346 мм2.

Navi 44 инсайдер приписывает 32 вычислительных блока CU, 128-битный интерфейс памяти и пропускную способность памяти 288 ГБ/с, площадь чипа 130 мм2. Это графический процессор должен заменить Navi 33, который тоже имеет 32 вычислительных блока и 128-битный интерфейс памяти при площади 204 мм2.

По информации BenhLife, есть вероятность, что новые видеокарты AMD могут не появиться в этом году.