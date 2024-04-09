Линейка Alchemist дебютировала два года назад.

Intel представила для встраиваемых систем новые процессоры, включая серию Meteor Lake PS с интегрированным нейронным блоком NPU для ускорения рабочих нагрузок с искусственным интеллектом (ИИ) и графикой Xe-LPG семейства Alchemist, которая поддерживает аппаратное кодирование современных форматов и новейшие графические API. Для тех случаев, когда на предприятиях требуется только обновление графической подсистемы или большая графическая производительность, чем может обеспечить интегрированное решение, компания предлагает новую серию дискретных видеокарт Arc серии A с индексом E, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Intel Corp

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Серия ориентирована на периферийные вычисления и к её ключевым преимуществам компания относит меньшую задержку, повышение эффективности использования каналов данных и конфиденциальности за счёт локальной обработки данных вместо отправки их в облако.

Видеокарты Intel Arc для периферийных вычислений позволяют ускорять выполнение ИИ задач, выполнять вычисления и обрабатывать мультимедиа. Для развёртывания ИИ моделей на аппаратных платформах Intel разработчикам предлагают фирменный набор инструментов OpenVINO.

Источник изображения: VideoCardz

Что касается примеров применения, старшие модели способны обеспечить высокую производительность при выполнении таких задач, как распознавание лиц и речи, а младшие модели A3 подойдут для систем малого форм-фактора с низким энергопотреблением. Всего представлено шесть моделей с количеством ядер Xe от 6 (Arc A310E) до 24 (Arc A750E).