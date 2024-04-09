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Intel представила новые процессоры для встраиваемых систем, включая Meteor Lake для сокета LGA 1851
Meteor Lake в корпусе LGA существуют.

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Intel всё таки выпустит процессоры Meteor Lake для сокета LGA 1851, но есть нюанс: обычным покупателям они будут недоступны. Анонсированная на выставке Embedded World 2024 серия Meteor Lake PS ориентирована на встраиваемые системы с искусственным интеллектом (ИИ), сообщает Wccftech. Также компания представила Raptor Lake PS для встраиваемых систем, использующих сокет LGA 1700. Это более доступные решения без выделенного нейронного блока NPU для ускорения ИИ задач и использующие другие архитектуры процессорных ядер и графики.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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В семействе Intel Meteor Lake PS по сути представлены те же процессоры, что были выпущены для мобильной платформы, но с разъёмами LGA. Ожидается, что это будут единственные процессоры Meteor Lake в корпусе LGA, поскольку в настольном сегменте первыми процессорами в исполнении LGA 1851 должны стать представители семейства Arrow Lake-S.

Источник изображения: Intel Corp

Что касается спецификаций, на данный момент анонсировано девять моделей Intel Core Ultra, в числе которых четыре настроены на работу при базовом тепловом пакете 45 Вт и пять настроены на работу с базовым тепловым пакетом 15 Вт. Самой производительной моделью является Intel Core Ultra 7 165HL с 16-ядерной 22-поточной в конфигурации 6P+8E+2LP, 24 МБ кэш-памяти 3-го уровня, частотой P-ядер до 5,0 ГГц и 8-ядерной интегрированной графикой Xe-LPG (128 вычислительных блоков).

На блок диаграмме платформы Intel LGA 1851 для процессоров Meteor Lake PS заявлена поддержка памяти DDR5-5600, четырёх Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E, 20 линий PCIe Gen4 b и т. д. Подтверждены размеры сокета: 45×37,5 мм. Источник изображения: Intel Corp

По данным Intel, интегрированная графика Meteor Lake PS до 5,02 раз производительнее, чем в предыдущем поколении процессоров для встраиваемых систем, производительность в задачах с применением ИИ в 3,13 раз выше, а энергоэффективность — в 3,85 раз выше.

Источник изображения: Intel Corp

Процессоры Intel Core, представленные в серии Raptor Lake PS, являются адаптацией мобильной серии Raptor Lake-H, которая отличается от настольной более производительной графикой, но меньшим количеством процессорных ядер. Всего представлено 10 моделей с поддержкой памяти DDR5-5200 и DDR4-3200. Лучшая модель линейки — 14-ядерный 20-поточный Core 7 160HL с конфигурацией ядер 6P+8E, максимальной частотой P-ядер до 5,20 ГГц, графикой с 96 вычислительными блоками EU.

Также Intel представила новую серию процессоров Atom x7000RE, заявляя о приросте производительности до 1,49 раз в однопотоке и до 1,61 раза в многопотоке. В некоторых нагрузках новые процессоры значительно быстрее предыдущей серии, например, при классификации изображений до 10 раз опережают серию Atom x6000RE.

В первую очередь Intel выпустит процессоры Raptor Lake PS и Atom, процессоры Core Ultra для встраиваемых систем станут доступны во втором квартале 2024 года.

#intel #процессоры #raptor lake #meteor lake
Источник: wccftech.com
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