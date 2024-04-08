По слухам, размеры сравнимы с GPU бюджетных видеокарт.

По слухам, MediaTek Dimensity 9400 может стать самым большим чипом для смартфонов, сообщает Wccftech со ссылкой на ряд источников. По некоторым прогнозам, площадь кристалла нового флагманского чипа MediaTek может увеличиться до 150 мм2, что сравнимо с размерами графических процессоров бюджетных дискретных видеокарт. Для сравнения, графический процессор NVIDIA GT 1030 имеет площадь 74 мм2, а GTX 1650 — около 200 мм2.

Источник изображения: Carl Wang, Unsplash

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Среди прочего инсайдеры утверждают о наличии в Dimensity 9400 более чем 30 миллиардов транзисторов, что на 32 процента превышает их количество в Dimensity 9300, а также о 20-процентном приросте производительности и производстве чипа по 3-нм техпроцессу N3E от TSMC. Большая площадь поможет эффективнее отводить тепло и, теоретически, снизить вероятность троттлинга при интенсивной нагрузке. На ранних образцах с этим якобы были проблемы. Обратной стороной всего этого называют высокую стоимость производства. Представить MediaTek Dimensity 9400 могут в конце года.