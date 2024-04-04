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Moleculo
Названы основные улучшения для проводника в Windows 11 24H2
Более понятное контекстное меню с Copilot, поддержка новых форматов архивов и редактирование метаданных изображений.

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В этом году Microsoft выпустит крупное обновление Windows 11 24H2 со множеством изменений, тестовые сборки уже позволяют опробовать некоторые из них. Что нового появится в проводнике Windows — кратко рассказали специалисты Windows Latest.

Источник изображения: Sunrise King, Unsplash

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Новый проводник Windows 11 по началу встретили с критикой, но Microsoft постепенно улучшала приложение и теперь, похоже, претензий к нему со стороны пользователей гораздо меньше. В будущем обновлении проводник получит ещё больше различных улучшений.

Источник изображения: Windows Latest

На данный момент в контекстном меню проводника Windows 11 для общих действий с файлами и папками (копирование, вставка и т.д.) используются значки, которые не сопровождаются текстовым описанием. Это сбивало с толку некоторых пользователей. В новом контекстном меню значки получат подписи. Также в контекстном меню появится раздел для отправки файлов ИИ помощнику Copilot. В частности, чат бот сможет обобщать информацию из текстовых файлов, масштабировать изображения.

При извлечении файлов из архива и возникновении конфликта имён появится возможность автоматически применять выбранное действие ко всем извлекаемым файлам. В будущем обновлении проводник позволит создавать архивы в формате TAR и 7z, а также редактировать метаданные изображений, включая файлы с форматом PNG и JPG.

#windows 11
Источник: windowslatest.com
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