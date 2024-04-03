Видеокарта занимает в длину 319 мм.

MSI представила видеокарту GeForce RTX 4060 в исполнении Gaming Duke 3X, сообщает VideoCardz. Серия Gaming Duke впервые появилась во времена видеокарт GeForce GTX 10 семейства Pascal, видеокарты RTX 20 семейства Turing тоже были представлены в рамках этой серии, а потом она была забыта на долгое время. Теперь MSI решила возродить серию, выпустив что-то необычное — свою первую трёхвентиляторную RTX 4060.

Источник изображения: MSI

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Наличие системы охлаждения с тремя вентиляторами значительно увеличивает длину видеокарты, потребуется 319 мм. В толщину видеокарта занимает два слота расширения, на обратной стороне присутствует металлический бэкплейт, заводского разгона нет. Предусмотрено четыре видеовыхода: три DisplayPort 1.4a и один HDMI 2.1a. Заявлено энергопотребление 115 Вт, дополнительное питание реализовано одним 8-контактным разъёмом. MSI использовала в конструкции вентиляторы Ring-Shaped, в которых концы лопастей соединены дугами для создания направленного потока воздуха. Есть режим Zero Frozr — при низкой температуре GPU вентиляторы останавливаются.

Источник изображения: MSI

MSI GeForce RTX 4060 8G Gaming Duke 3X появилась на российском сайте MSI, так что, вероятно, в России она будет продаваться. Ранее MSI возродила серию видеокарт Cyclone, тоже выпустив RTX 4060. Похоже, что модель Cyclone продаётся только в Китае.