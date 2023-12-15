Они были популярны во времена NVIDIA GeForce GTX 400, 500 и 600.

На тайваньском веб-сайте MSI появилась первая за долгое время видеокарта серии Cyclone, сообщает VideoCardz. Данная серия отличается наличием системы охлаждения с необычным дизайном. В конструкции используется цельный алюминиевый радиатор, через основание которого проходят две тепловые трубки. Противоположная часть этих трубок изгибается кольцом и располагается над основанием. На каждой из трубок присутствует оребрение, а в центре конструкции — большой вентилятор.

Источник: MSI Taiwan

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Видеокарты Cyclone запомнились во времена присутствия на рынке серий видеокарт NVIDIA GeForce GTX 400, 500 и 600. В своё время конструкция выглядела довольно оригинально, да и сейчас, когда большинство видеокарт похожи на светящийся кирпич, Cyclone вызывает интерес и будет отлично смотреться практически в любой сборке.

Источник: MSI Taiwan

Для новой Cyclone в MSI выбрали NVIDIA GeForce RTX 4060, модель не отличается большим энергопотреблением и тепловыделением, поэтому конструкция с небольшим радиатором и одним вентилятором справится с охлаждением, даже осталось на небольшой заводской разгон. Для охлаждения цепи питания предусмотрен отдельный алюминиевый радиатор. В отличие от прошлых видеокарт, новая получила золотистый, а не серо-серебристый дизайн, добавился бэкплейт.

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На данный момент неизвестно, планирует ли MSI сделать эту модель доступной глобально.