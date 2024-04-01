Возможно, задержка будет небольшой.

Релиз новых бенчмарков Steel Nomad и Steel Nomad Light для тестового пакета 3DMark перенесли на начало второго квартала, сообщает VideoCardz со ссылкой на сообщение одного из разработчиков в сообществе Steam. Ранее в UL Benchmarks планировали выпустить кроссплатформенного преемника Time Spy в первом квартале. Разработчики не называют причины задержки и точные даты, но есть шанс, что релиз состоится в апреле.

Источник изображения: UL Benchmarks, UL Solutions

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Как считают специалисты, причиной задержки Steel Nomad может быть затянувшийся процесс проверки и тестирования среди различных отраслевых партнёров, который усложняется из-за кроссплатформенности бенчмарков. Важно обеспечить стабильность и надёжность на релизе, что позволит избежать проблем с необходимостью дальнейшей корректировки всей системы оценок.

Стоит напомнить, что первыми выпустят версии Steel Nomad для платформ с поддержкой DirectX 12 и Vulkan под управлением Windows. Версии для Linux, Android и iOS станут доступны позже.