Windows версия станет доступна в первом квартале.

Анонсированный ранее бенчмарк 3DMark Steel Nomad выйдет в виде бесплатного дополнения для набора тестов 3DMark, сообщают в VideoCardz со ссылкой на пресс-релиз UL Benchmarks. Разработчики называют новый тест преемником Time Spy, который считается устаревшим для правильной оценки современного оборудования.

3DMark Steel Nomad является кроссплатформенным бенчмарком и после выхода станет новым эталоном оценки широкого спектра оборудования. Для тестирования устройств разного класса предусмотрено два теста: базовый и облегчённый (Light). Базовый режим рекомендуется для тестирования производительных систем, например, стационарных компьютеров с мощными процессорами и дискретной графикой. Облегчённый режим тестирования рекомендуется для маломощных устройств, таких как мини-ПК и лёгкие ноутбуки с интегрированной графикой, планшеты и смартфоны. Steel Nomad поддерживает операционные системы Windows, macOS и Linux, iOS и Android, процессоры x86 и Arm.

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Различные версии бенчмарка 3DMark Steel Nomad будут выходить постепенно. В первом квартале 2024 года UL Benchmarks планирует выпустить версию для устройств под управлением Windows, включая системы Arm. Обновление для 3DMark станет доступно на платформах Steam, Epic Games и, само собой, для версии, распространяемой непосредственно UL Solutions. Позже в 2024 году (точные сроки не уточняются) выпустят оставшиеся версии Steel Nomad и Steel Nomad Light для компьютеров под управлением macOS и Linux, мобильных устройств Android и iOS.

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В 3DMark Steel Nomad не задействована трассировка лучей, что позволит оценивать производительность широкого спектра оборудования. Для оценки производительности трассировки лучей в 3DMark есть три бенчмарка, в порядке от самого тяжёлого к самому лёгкому это: Speed Way, Port Royal, Solar Bay.