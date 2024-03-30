О других моделях RTX 4090D, которые позволяли бы настолько повышать лимит мощности, не сообщается.

На флагманском варианте NVIDIA GeForce RTX 4090D ROG STRIX от ASUS можно увеличить лимит мощности до 600 Вт, что позволяет разогнать видеокарту и добиться производительности даже выше, чем у оригинального варианта, сообщает VideoCardz со ссылкой на китайский ресурс HKEPC.

Источник изображений: HKEPC

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GeForce RTX 4090D была создана для китайского рынка после того как поставки оригинальной RTX 4090 попали под запрет из-за новых экспортных ограничений США. Вариант D получил новый графический процессор с меньшим количеством функциональных блоков, в частности, ядер CUDA стало на 11% меньше.

Источник изображений: HKEPC

Также видеокарте ограничили мощность, что повлияло на возможности разгона, однако, как оказалось, на флагманской RTX 4090D ROG STRIX от ASUS лимит можно увеличить на 41% относительно стандартного ограничения 425 Вт. О других моделях RTX 4090D, которые позволяли бы настолько повышать лимит мощности, не сообщается.

Источник изображений: HKEPC

С повышенными лимитами рецензенты смогли повысить частоту графического процессора на 200 МГц и разогнать память с 1313 до 1500 МГц (эффективная частота 24 ГГц). В тесте 3DMark Speed Way это позволило добиться 10-процентного прироста. Оценка выросла с 9846 до 10818 баллов, в то время как типичный результат для оригинальной RTX 4090 — 10175 баллов.