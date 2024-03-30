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На флагманском варианте NVIDIA GeForce RTX 4090D ROG STRIX от ASUS можно увеличить лимит мощности до 600 Вт, что позволяет разогнать видеокарту и добиться производительности даже выше, чем у оригинального варианта, сообщает VideoCardz со ссылкой на китайский ресурс HKEPC.
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GeForce RTX 4090D была создана для китайского рынка после того как поставки оригинальной RTX 4090 попали под запрет из-за новых экспортных ограничений США. Вариант D получил новый графический процессор с меньшим количеством функциональных блоков, в частности, ядер CUDA стало на 11% меньше.
Также видеокарте ограничили мощность, что повлияло на возможности разгона, однако, как оказалось, на флагманской RTX 4090D ROG STRIX от ASUS лимит можно увеличить на 41% относительно стандартного ограничения 425 Вт. О других моделях RTX 4090D, которые позволяли бы настолько повышать лимит мощности, не сообщается.
С повышенными лимитами рецензенты смогли повысить частоту графического процессора на 200 МГц и разогнать память с 1313 до 1500 МГц (эффективная частота 24 ГГц). В тесте 3DMark Speed Way это позволило добиться 10-процентного прироста. Оценка выросла с 9846 до 10818 баллов, в то время как типичный результат для оригинальной RTX 4090 — 10175 баллов.