Такого скачка IPC не видели со времён Zen 1.

По слухам, архитектура AMD Zen 5 может быть более чем на 40% быстрее Zen 4, сообщает Wccftech со ссылкой на ряд источников.

Источник изображения: Unervi González, Unsplash

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Первоначально об этом заявил блогер и инсайдер, известный в Twitter (заблокирован в РФ) под псевдонимом @Kepler_L2, сообщение появилось на форуме ресурса AnandTech. Информация якобы основана на результатах сравнения в тестовом пакете SPEC, но инсайдер не уточнил, в каком конкретно тесте, целочисленном или в тесте с числами с плавающей запятой. В прошлом энтузиаст отметился рядом точных прогнозов.

Если информация подтвердится, будущие процессоры AMD должны быть заметно производительнее текущих. Такого скачка IPC не было со времён выхода первых процессоров Ryzen, архитектура Zen была быстрее Excavator более чем на 50%.

Уровень ожиданий от новой архитектуры AMD Zen 5 довольно высок. В компании отмечали, что это будет глубокая переработка архитектуры Zen с устранением узких мест и рядом оптимизаций. В числе будущих потребительских продуктов на базе Zen 5 настольные процессоры Granite Ridge, мобильные Strix Point. Несколько моделей из этих семейств накануне отметились в Сети. Стоит отметить, что для Strix Point официально анонсирован трёхкратный прирост производительности встроенного нейронного блока NPU.