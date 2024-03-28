GIGABYTE и разработчики HWiNFO продолжают сотружничество.

В прошлом году компания GIGABYTE объявила о сотрудничестве с разработчиками популярной программы для мониторинга HWiNFO, чтобы улучшить поддержку своего оборудования и предложить поклонникам своей продукции фирменные темы оформления. HWiNFO продолжает обновляться и совершенствоваться, в будущей версии под номером 8.00 появится встроенный оверлей, это заинтересовало GIGABYTE и компания вновь обратилась к разработчикам программы для внедрения некоторых модификаций.

Источник изображения: Ethan Cull, Unsplash

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«Компания GIGABYTE укрепила своё сотрудничество с HWiNFO, представив совместную функцию экранного отображения AORUS и HWiNFO, не требующую установки дополнительного программного обеспечения», — сообщается на сайте компании. «Пользователи могут просто включить эту функцию в HWiNFO, чтобы отслеживать системную информацию даже во время игры. Логотип AORUS будет отображаться по умолчанию при активации функции HWiNFO OSD на материнской плате GIGABYTE, пользователи могут в любой момент настроить его и прочие параметры через настройки программного обеспечения».

Источник изображения: GIGABYTE

Судя по всему, кроме оформления ничего не изменится, владельцы подходящих материнских плат от GIGABYTE просто получат возможность стилизовать оверлей, добавив к нему логотип любимого бренда.

Стабильную версию HWiNFO 8.00 уже можно скачать, заинтересованные пользователи могли протестировать оверлей в бета версии 7.73-5370 и более поздних. В бесплатной версии HWiNFO количество отслеживаемых параметров во встроенном оверлее ограничено, поэтому вряд ли пользователи базовой версии программы найдут в ней полную замену другим популярным и бесплатным инструментам для мониторинга параметров работы ПК в играх.