Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
В бета-версии HWiNFO появился встроенный оверлей
Но в бесплатной версии программы его возможности ограничены.

реклама

В бета-версии HWiNFO v7.73-5370 появился собственный оверлей для отображения показателей мониторинга. Пользователям больше не нужно устанавливать дополнительное программное обеспечение, такое как RivaTuner Statistics Server (RTSS), чтобы отображать системную информацию на экране, сообщает VideoCardz.

реклама

Тем, кто хочет опробовать новые возможности, стоит учесть, что включить оверлей получится, если HWiNFO установлен в систему. В портативной версии программы оверлей не работает. Для работоспособности оверлея требуется, чтобы программа запускалась из защищённой системной папки, например, Program Files. На данный момент нюанс ещё и в том, что бета-версия не имеет установщика, но эту проблему можно решить: сначала установить официальную версию, а затем скопировать в её расположение портативную бета-версию с заменой файлов. Либо просто можно попробовать распаковать портативную версию в папку Program Files.

Ложка дёгтя — бесплатная версия HWiNFO позволяет добавлять в оверлей не более трёх отслеживаемых параметров. Статистика может отображаться в виде текста или графика.

На данный момент специалисты отмечают ряд ошибок в работе встроенного оверлея, он может исчезнуть при переключении из оконного в полноэкранный режим или продолжать отображаться, даже если основное приложение больше не работает.

В числе других изменений: отказ от поддержки Windows XP, улучшенный мониторинг датчиков серии компьютеров ASUS NUC, некоторых дисков NVMe, подключённых через Intel RST, а также датчиков на плате ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI.

#обновления #программы #hwinfo
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Обновление HWiNFO принесло встроенное экранное меню и отмену поддержки Windows XP
Microsoft продлила сроки выпуска не связанных с безопасностью обновлений для Windows 11 22H2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На бывшем заводе Volvo Trucks в Калуге собрали первую партию грузовиков «Урал»
5
В сеть выложили бесплатную Wubuntu на Linux, которая копирует Windows 10/11, включая запуск ПО
8
Илон Маск опубликовал очередное видео прогулки с роботом Tesla Optimus
3
Xiaomi представила список устройств, которые получат HyperOS в первом полугодии 2024 года
2
Galaxy Ring обеспечит более длительное время автономной работы, чем умные часы Samsung
+
Лунный модуль "Одиссей" делится новыми фотографиями со своего мучительного спуска
1
В интернет слили 120 страниц электронной переписки с создателем Bitcoin Сатоши Накамото
5
Рядом с Авдеевкой в населенном пункте Бердычи был замечен ещё один танк M1A2 Abrams ВСУ
1
Microsoft обновила искусственный интеллект Copilot
2
На разработку продолжения ролевого экшена Lords of the Fallen издательство выделит 30 миллионов евро
+
Человеческая ошибка привела к завершению исторической лунной миссии «Одиссей»
+
Премьер-министр Палестинской автономии и правительство уходят в отставку
+
Oppo представила умные очки Air Glass 3 XR с интегрированным помощником AndesGPT AI Assistant
+
Глубоководная экспедиция привела к открытию 100 новых видов животных и 4 подводных гор
+
Сатоши Накамото призывал не рассматривать биткоин как инвестицию
2
Упрочнённые стёкла Tesla Cybertruck предотвратили вторжение вора
+
Oppo представила прототип очков дополненной реальности OPPO Air Glass 3 с ИИ
+
C 1 марта в России за популяризацию VPN-сервисов нарушителям грозит штраф до 4 млн рублей
3
AMD выпустила WHQL драйвер Adrenalin версии 22.4.1 с дополнительными исправлениями
7
Энтузиаст обучил искусственный интеллект бороться с шумными соседями
+

Популярные статьи

5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
60
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
139
Собираем игровой ПК под апгрейд в 2027 году с жизненным циклом свыше 6 лет за 150 000 рублей
49
Assetto Corsa Competizione: краткий обзор настоящего игрового автосимулятора
9
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Февраль)
20
Для чего человечеству нужны високосные годы, и что будет, если каждый год будет длиться 365 дней
6
Снижаем шум вентиляторов компьютера своими руками - руководство для чайников
12
Какую видеокарту выбрать экономному геймеру в 2024 году — 7 лучших моделей
33
Собираем топовый ПК 2024 года для игр, стриминга и работы с видео — с монитором и периферией
8
Министр обороны Франции рассказал о том, как ПВО России предупредила французский АВАКС
+

Сейчас обсуждают

Александр Пономарев
15:46
ты для начала посмотри его ... он берет воздух через переднюю панель и выдувает его вверх, так что ни сам не нагревается и ничего другого НЕ нагревает :)
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
Александр Пономарев
15:43
я на озоне брал пылевики, сетка очень мелкая, почти невидимая - пыль задерживает на ура
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
OgoGoLog
15:41
На форуме ты себя как он ведешь. Хуанг твой кумир, получается. PS. Расчехляй ботов, пора.
Бывший руководитель подразделения AMD Radeon обвинил NVIDIA в недобросовестной конкуренции
vpoluektov
15:40
14700K, 4090, даже кресло... и примитивный звук уровня компьютера третьеклассника. Смешно, да. Раз уж стоит внешний микрофон (дельно) - то гарнитура не нужна, можно вместо нее взять приличные наушники...
Собираем топовый ПК 2024 года для игр, стриминга и работы с видео — с монитором и периферией
Александр Пономарев
15:39
типа для работы с видео надо наушники с ушами... мда.. ты когда на сайтах "сборку мечты" "комплектуешь" - ты хоть смотри, что ты там пихаешь то %)
Собираем топовый ПК 2024 года для игр, стриминга и работы с видео — с монитором и периферией
OgoGoLog
15:37
"На данный момент самолеты ДРЛО А50 нечем восполнять" Дальше свинопабликов из телеги не уходил, да? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90-100
У России будет свой самолёт шестого поколения, но производство стартует не раньше 2050 года
Boris Kopyltsov
15:30
Удивительный эмейзинг
App Store удалил приложения ряда российских компаний, включая банки и сервисы для автовладельцев
OgoGoLog
15:30
Это ты просто перезагрузить сетевую службу или сетевой адаптер из под оси не умеешь.
Банк ВТБ планирует перевести десятки тысяч рабочих мест на российскую ОС Astra Linux
Антон Филимонов
15:27
2 года прошло.... а вин 11 даже походу из бету не вышло
Очередное обновление Windows 11 вызывает многочисленные проблемы
Китя
15:26
Презентация на Тайване была недавно и там было это сказано.
5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем