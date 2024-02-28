Но в бесплатной версии программы его возможности ограничены.

В бета-версии HWiNFO v7.73-5370 появился собственный оверлей для отображения показателей мониторинга. Пользователям больше не нужно устанавливать дополнительное программное обеспечение, такое как RivaTuner Statistics Server (RTSS), чтобы отображать системную информацию на экране, сообщает VideoCardz.

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Тем, кто хочет опробовать новые возможности, стоит учесть, что включить оверлей получится, если HWiNFO установлен в систему. В портативной версии программы оверлей не работает. Для работоспособности оверлея требуется, чтобы программа запускалась из защищённой системной папки, например, Program Files. На данный момент нюанс ещё и в том, что бета-версия не имеет установщика, но эту проблему можно решить: сначала установить официальную версию, а затем скопировать в её расположение портативную бета-версию с заменой файлов. Либо просто можно попробовать распаковать портативную версию в папку Program Files.

Ложка дёгтя — бесплатная версия HWiNFO позволяет добавлять в оверлей не более трёх отслеживаемых параметров. Статистика может отображаться в виде текста или графика.

На данный момент специалисты отмечают ряд ошибок в работе встроенного оверлея, он может исчезнуть при переключении из оконного в полноэкранный режим или продолжать отображаться, даже если основное приложение больше не работает.

В числе других изменений: отказ от поддержки Windows XP, улучшенный мониторинг датчиков серии компьютеров ASUS NUC, некоторых дисков NVMe, подключённых через Intel RST, а также датчиков на плате ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI.