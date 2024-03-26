Они могут отличаться повышенными частотами.

Недавняя презентации AMD в Китае в первую очередь привлекла внимание специалистов анонсом новых процессоров Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F. Спустя пару дней решили отметить и другое: на том же слайде компания перечисляет очередные новинки для непотопляемой платформы AM4, а именно процессоры серии Ryzen 5000XT, сообщает Wccftech.

Источник изображения: Timothy Dykes, Unsplash

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Судя по заголовку слайда «Атака на каждую ценовую позицию», компания всё ещё считает платформу AM4 актуальной, более того, на слайде присутствуют APU Ryzen 5 3400G, Ryzen 3 3200G и Athlon 3000G, как решения начального уровня.

Недавно платформа AMD AM4 уже получила обновление с новыми процессорами включая 3D V-Cache модели, которые являются лучшим выбором для игр. Казалось бы, что ещё нужно, но, судя по всему, ассортимент продолжит расширяться. На данный момент неизвестно, чем будет отличаться линейка Ryzen 5000XT, но, если всё будет также, как в 3000 серии, то это должны быть процессоры с более высокими частотами.

Серия процессоров AMD Ryzen 3000XT была представлена в 2019 году, новинки были на 100…200 МГц быстрее процессоров, входящих в начальный модельный ряд. Возможно, сценарий повторится, однако на данный момент детали остаются неизвестными, как и то, будут ли перечисленные на слайде процессоры продаваться глобально.