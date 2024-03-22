Скорее всего, аналоги выпущенных APU без интегрированной графики.

Компания AMD продолжает делиться подробностями о будущих продуктах в рамках ряда мероприятий в Китае. Накануне подтвердилось, что будущие APU компании Strix Point получат интегрированную графику на базе микроархитектуры RDNA 3+, а теперь выясняется о подготовке пары новых процессоров для настольной платформы AM5, сообщает Wccftech со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) блогера @9550pro.

Источник изображения: Nassim Allia, Unsplash

реклама

На опубликованной блогером фотографии виден слайд, где рассказывается о предложениях в разных ценовых сегментах. На слайде упоминаются старые и новые процессоры начального и среднего уровня для платформы AMD AM4, а также неанонсированные ранее Ryzen 5 8400F и Ryzen 7 8700F для платформы AM5. Вероятно, это аналоги выпущенных настольных APU 8500G и 8700G, но с отключённой интегрированной графикой. Ранее компания уже использовала индекс F в наименовании своих процессоров, выпустив Ryzen 5 7500F — аналог 7600 без интегрированной графики. Подробностей о технических характеристиках новинок нет, когда перечисленные процессоры появятся в продаже, неизвестно.

Источник изображения: Wccftech, @9550pro в Twitter (заблокирован в РФ)

Стоит напомнить, что AMD Ryzen 7 8700G является 8 ядерным и 16 поточным APU, все его ядра основаны на архитектуре Zen4. В свою очередь, Ryzen 5 8500G получил гибридную конструкцию, сочетает ядра Zen4 и Zen4c по формуле 2+4.