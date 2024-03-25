За рубежом устройства ожидаются в продаже в этом месяце.

Компания Team Group расширила ассортимент портативных устройств MicroSD картридером ULTRA CR-I и внешним твердотельным накопителем PD20M Mag c магнитным креплением MagSafe, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: Team Group

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Накопитель при размерах 70×62×8,2 мм весит 40 грамм, будут доступны варианты объёмом 1 и 2 ТБ. Подключение к устройствам осуществляется посредством USB 3.2 Gen2x2 Type-C, подчёркивается совместимость со смартфонами Apple iPhone 15 Pro и портами Thunderbolt — максимальная скорость передачи данных достигает 20 Гбит/с.

Миниатюрный картридер Team Group ULTRA CR-I с USB Type-C разъёмом поддерживает карты UHS-I, максимальная скорость передачи данных может достигать 180 МБ/с. Картридер совместим с широким ассортиментом мобильных и стационарных устройств. За рубежом новинки должны появиться в продаже в этом месяце.