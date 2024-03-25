Вероятно, улучшения получат все браузеры на основе Chromium.

Microsoft работает над исправлением проблем с отображением шрифтов в браузере Google Chrome и, вероятно, других браузерах на основе кодовой базы Chromium: при определённых параметрах отображения шрифты могут выглядеть размытыми. Выяснилось, что Chrome и Windows неправильно взаимодействуют друг с другом, сообщает XDA-Developers.

Источник изображения: Olivier Giboulot, Unsplash

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При компиляции Chrome под каждую конкретную платформу для движка рендеринга Skia используют жёстко запрограммированные параметры контрастности и гаммы, в результате движок игнорирует настройки ClearType, встроенной в Windows технологии для улучшенного отображения шрифтов. Это и приводит к проблемам.

Программисты Microsoft собираются внедрить в кодовую базу Chromium изменения, которые позволят учитывать значения контрастности и гаммы, установленные с помощью Windows ClearType. Таким образом, Skia сможет отображать текст так, как хочет пользователь. Это должно предотвратить проблемы с текстом в Chrome и других Chromium браузерах. На странице состояния платформы Chromium говорится, что эта функция будет доступна в версии 124, отмечают в Neowin.