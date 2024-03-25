Когда их выпустят и выпустят ли вообще, неизвестно.

По слухам, в компании Microsoft разрабатывают портативное игровое устройство Xbox. Журналист и инсайдер Windows Central Джез Корден (Jez Corden) тоже слышал об этом и на недавнем подкасте Xbox Two рассказал, что в компании якобы есть несколько прототипов, но на данный момент невозможно предсказать, выйдет ли устройство на рынок, передаёт Wccftech.

Источник изображения: Billy Freeman, Unsplash

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С учётом благоприятной ситуации на рынке портативных игровых устройств, маловероятно, что проект будет заморожен, считает Корден, однако в отсутствии какой-либо детальной информации об устройстве можно предположить, что в этом году его не выпустят.





Помимо комментариев о портативном Xbox, Джез Корден также поделился мнением о появлении нового комплекта для разработчиков, который был сертифицирован южнокорейским регулятором на прошлой неделе. Журналист полагает, что эта новая версия может поддерживать различные функции на базе искусственного интеллекта (ИИ). Разработчики должны научиться использовать их перед выходом консолей следующего поколения, где ИИ будет уделено уже гораздо больше внимания.