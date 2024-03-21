Без изменений в спецификациях.

Три видеокарты из серии NVIDIA GeForce RTX 40 могут получить новые версии графических процессоров, сообщает Wccftech со ссылкой на информацию надёжного инсайдера, известного в Twitter (заблокирован в РФ) под псевдонимом @Zed__Wang. Этими видеокартами являются GeForce RTX 4070, 4060 Ti и 4060.

Источник изображения: Christian Wiediger, Unsplash

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Изменения ожидаются следующие: кроме графического процессора AD104-251 для RTX 4070 могут начать использовать AD103-175-KX, AD104-150-KX в дополнение к AD106-351 для RTX 4060 Ti и AD106-255 в дополнение к AD107-400 для RTX 4060. Либо перечисленные видеокарты полностью переведут на новые GPU.

Источник изображения: @Zed__Wang, Twitter (заблокирован в РФ)

Как видно, во всех случаях будет использоваться более старший графический процессор, но изменений в спецификациях не ожидается. Скорее всего, мы наблюдаем устоявшуюся практику, когда неудачные графические процессоры от старших видеокарт, не прошедшие проверку по каким-либо параметрам, перепрофилируют для видеокарт более низкого класса, отключая сбойные или нерабочие блоки. Тем не менее, это может привести к изменению некоторых рабочих характеристик, например, сказаться на энергопотреблении, частотном потенциале. Также выбор другого GPU может повлечь за собой необходимость использования другой печатной платы и системы охлаждения.

NVIDIA GeForce RTX 4070 с новым GPU ожидается в продаже уже в этом месяце, остальные видеокарты — в следующем. Утверждается, что необходимые для их поддержки изменения уже были внедрены в драйвер GeForce Game Ready 551.86.