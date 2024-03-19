Полное издание игры выходит на ПК 21 марта.

NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 551.86 в преддверии скорого релиза на ПК полного издания игры Horizon Forbidden West. Игра поддерживает современный стек технологий NVIDIA для геймеров — это DLSS 3 с генерацией кадров и технологией снижения задержки ввода Reflex, а также сглаживание DLAA.

Источник изображения: Onur Binay, Unsplash (отредактировано)

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Согласно официальным системным требованиям, для игры на минимальных настройках в разрешении 720p и частотой кадров 30 FPS потребуется видеокарта GTX 1650, в рекомендованных требованиях для средних настроек в 1080p с частотой кадров 60 FPS присутствует RTX 3060, для высоких настроек графики и более высоких разрешений потребуется RTX 3070. Чтобы оценить максимальные настройки графики в 4K рекомендуется RTX 4080.

Новые поддерживаемые мониторы с G-SYNC

В остальном, драйвер добавляет поддержку DLSS 3.5 для Portal RTX, одиннадцати новых мониторов G-SYNC. Были исправлены ошибки на ноутбуках Advanced Optimus, которые препятствовали выходу из режима сна и приводили к статтерам в Hitman 3. В интеллектуальном фильтре RTX HDR скорректировали кривые насыщения и тона для значения гаммы 2,2 вместо 2,0, а в фильтре RTX Digital Vibrance исправили ошибочное определение приложения Paint.net, как поддерживаемого. В сопутствующее программное обеспечение были добавлены оптимальные настройки для Helldivers 2 и Three Kingdoms Zhao Yun.