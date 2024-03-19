Новый API был представлен Microsoft на прошлой неделе.

Компания AMD рассказала о предварительных результатах от внедрения Work Graphs в графическое программирование на примере Radeon RX 7900 XTX, видеокарта справляется с тестовой задачей на 39% быстрее, чем при использовании традиционной модели программирования и метода ExecuteIndirect и при этом существует запас для дальнейшего улучшения результатов, сообщает VideoCardz со ссылкой на GPUOpen. Тестирование проводилось с предварительной версией драйвера на системе с процессором Ryzen 7 5800X и 32 ГБ памяти DDR4.

Источник изображения: AMD, GPUOpen

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API Work Graphs был представлен Microsoft на прошлой неделе вместе с новой версией шейдерной модели в составе комплекта для разработки Agility Software Development Kit. Внедрение Work Graphs должно привести к повышению производительности игр и приложений за счёт переноса большего количества задач с центрального на графический процессор. Конкретные приёмы специалисты покажут в рамках конференции разработчиков игр GDC 2024.