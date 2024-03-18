А три лучших GPU получат поддержку GDDR7.

В этом году NVIDIA может представить первые видеокарты из новой игровой линейки GeForce RTX 50, слухи о них в Сети появляются всё чаще. Ресурс TechSpot обратил внимание на прогнозы Twitter (заблокирован в РФ) блогера @XpeaGPU, который считает, что, как минимум, три лучших графических процессора будущей линейки получат поддержку GDDR7 памяти. Также блогер утверждает, что новая линейка обеспечит самый большой в истории скачок производительности между поколениями, а RTX 5080 опередит RTX 4090 в играх с трассировкой лучей, предлагая аналогичную производительность в традиционной растеризации.

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

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Отмечается, что флагманы игровой линейки NVIDIA GeForce RTX 50 разрабатывались для конкуренции с флагманами AMD Radeon RX 8000 на базе архитектуры RDNA4. Но, опять-таки, по слухам, из-за проблем с реализацией новой усложнившейся многокристальной компоновки AMD отказалась от флагманов в следующей линейке. Вся эта информация не имеет подтверждения, а заслуживают ли прогнозы блогера доверие, станет понятно уже сегодня-завтра. Накануне @XpeaGPU заявил, что графический процессор NVIDIA B100 для ускорителей вычислений получит многокристальную компоновку и 192 ГБ памяти HBM3E, представить его должны на конференции GTC 2024, которая начнётся сегодня.