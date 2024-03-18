Так это или нет, станет известно уже завтра.

В преддверии начала конференции NVIDIA GTC 2024 в Сети появляются очередные слухи о новом графическом процессоре для ускорителей вычислений, который должен быть представлен в рамках этого мероприятия.

Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

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В VideoCardz обратили внимание на информацию Twitter (заблокирован в РФ) блогера @XpeaGPU, который утверждает, что графический процессор для новых ускорителей под названием B100 использую технологию 2.5D упаковки CoWoS-L от TSMC и состоит из двух (вероятно, вычислительных) кристаллов с восемью стеками HBM3E памяти 8-Hi — общий объём памяти 192 ГБ. Также блогер рассказал о графическом процессоре B200 следующего поколения, который якобы предложит 288 ГБ памяти за счёт использования чипов памяти с большим количеством слоёв.

NVIDIA GTC 2024 начинается завтра. Как ожидается, компания представит новые графические процессоры и ускорители вычислений на базе архитектуры Blackwell, которые смогут похвастаться многократно возросшей производительностью в задачах, связанных с искусственным интеллектом.