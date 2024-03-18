Раскрыть разгонный потенциал отборного кристалла 14900KS можно с кастомной жидкостной системой охлаждения.

Известный под псевдонимом Der8auer оверклокер и YouTube блогер Роман Хартунг (Roman Hartung) продемонстрировал возможности разгона процессора Intel Core i9-14900KS при прямом жидкостном охлаждении кристалла, сообщает Tom’s Hardware.

Источник изображения: Daniel Pantu, Unsplash

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При разгоне восьми P-ядер процессора до 5,8 ГГц с напряжением 1,46 В прямое охлаждение кристалла позволило снизить температуру примерно на 16…18 градусов Цельсия, в Tom’s Hardware насчитали максимальную разницу даже около 20 градусов. Этого хватило, чтобы в дальнейшем достичь частоты 6,0 ГГц на всех производительных ядрах под нагрузкой, избежав так называемого троттлинга, хотя до него оставалось немного — процессор в Cinebench R23 разогрелся до 95 градусов Цельсия.

Источник изображения: der8auer EN, YouTube

Из коробки Intel Core i9-14900KS работает на частоте до 6,2 ГГц, однако по умолчанию такие высокие частоты достигаются на одном или двух ядрах за счёт работы технологии Thermal Velocity Boost (TVB). При работе на пике процессор требует до 320 Вт энергии, а может и больше, что доставляет проблемы даже лучшим 360-мм жидкостным системам охлаждения класса «всё в одном».





Раскрыть разгонный потенциал отборного кристалла 14900KS можно с кастомной жидкостной системой охлаждения, в частности, с прямым охлаждением кристалла, но это потребует скальпировать процессор, а значит лишиться гарантии. На днях сообщалось, что некоторые компании стали предлагать готовые сборки со скальпированными 14900KS и гарантией.