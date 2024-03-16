Это дорогие системы с жидкостным охлаждением.

Перед выходом процессора Intel Core i9-14900KS ходили слухи, что эту модель разрешат скальпировать без потери гарантии. Похоже, частично они были верны.

По информации известного под псевдонимом Der8auer блогера и оверклокера, некоторые компании в сотрудничестве с Intel предлагают готовые системы со скальпированными 14900KS без потери гарантии. Официального подтверждения такого сотрудничества пока нет, но такая компания как Maingear предлагает подобные готовые системы, сообщает VideoCardz.

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Источник изображения: Ryan, Unsplash

В официальном конфигураторе компьютеров на сайте Maingear можно заказать для сборки скальпированный Core i9-14900KS с гарантией. Одна из конфигураций с таким процессором и видеокартой RTX 4080 SUPER от NVIDIA стоит примерно 5680 долларов США. Эта цена обусловлена не только флагманскими компонентами и услугой по скальпированию процессора, но и применением в составе ПК кастомной жидкостной системы охлаждения.

Источник изображения: Maingear и VideoCardz

Intel Core i9-14900KS — это новые флагманские процессоры с отборными кристаллами и невероятной пиковой частотой 6,2 ГГц. Скальпирование позволяет реализовать прямое охлаждение кристалла и зачастую значительно снизить температуры, что позволит раскрыть потенциал процессора в тяжёлых нагрузках.

На интересный вопрос, поставляет ли Intel партнёрам уже скальпированные процессоры или эту задачу выполняют специалисты компании самостоятельно — ответа пока нет.