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Moleculo
В графическом процессоре PS5 Pro могут реализовать механизм трассировки лучей из архитектуры RDNA4
А вот процессор, судя по всему, изменится меньше всего.

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Инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) со своей стороны подтвердил ранее появившиеся слухи о конфигурации игровой консоли Sony PlayStation 5 Pro (PS5 Pro), добавив некоторые подробности, сообщает VideoCardz.

Во-первых, инсайдер утверждает, что новый APU консоли сохранит 8 процессорных ядер на базе архитектуры AMD Zen2, но его пиковую частоту повысят до 3,85 ГГц — это 10% прибавка, по сравнению со стандартной версией PS5.

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Источник изображения: Jaromír Kavan, Unsplash (отредактировано)

Во-вторых, инсайдер повторяет ту же информацию о графической подсистеме в новом APU, что стала известна ранее. Ожидается, что количество вычислительных блоков графического процессора увеличится практически на 67% — будет насчитывать 60 Compute Unit (CU). Ориентировочная рабочая частота графического процессора составит 2,18 ГГц.

Ожидается 45-процентный прирост производительности в растеризации и двух-трёхкратный в трассировке лучей. Последнее объясняют появлением поддержки 8-уровневой иерархии ограничивающих объёмов (BVH8), когда текущая версия консоли с графическим процессором на базе архитектуры RDNA2 поддерживает 4-уровневую (BVH4). Поддержка BVH8 считается особенностью архитектуры RDNA4, но APU в PS5 Pro не будет использовать все возможности этой архитектуры, это будет гибрид на базе RDNA3 с некоторыми функциями RDNA4, утверждают инсайдеры. В остальном, PS5 Pro получит съёмный дисковод и терабайтный встроенный накопитель.

Sony приписывают планы выпустить PS5 Pro осенью этого года, предположительно в ноябре. Официальной информации о подготовке новой версии игровой консоли пока нет.

#игровые консоли #ps5 pro
Источник: videocardz.com
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