GPU будет поддерживать необходимые форматы вычислений, а его вычислительная производительность может вырасти более чем в три раза.

По информации инсайдера Moore’s Law is Dead, производительность графического процессора PlayStation 5 Pro (PS5 Pro) будет в несколько раз выше, по сравнению с базовой версией игровой консоли, он будет поддерживать форматы вычислений, необходимые для искусственного интеллекта, а также новую версию технологии масштабирования разрешения PSSR (Spectral Super Resolution), сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Marcos Ferreira, Unsplash (отредактировано)

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Предполагаемый уровень вычислительной производительности графического процессора PS5 Pro на целочисленных операциях с 8-битными числами (INT8) достигает 300 TOPS и 67 терафлопс при операциях над 16-битными числами с плавающей запятой (FP16). Это также означает, что на вычислениях одинарной точности (FP32) производительность должна достигать 33,5 терафлопс — это более чем в 3 раза выше, чем у текущей версии PS5. Допуская, что GPU включает 60 вычислительных блоков, как утверждалось в предыдущих слухах, при названных показателях вычислительной производительности пиковая частота графического процессора новой консоли должна достигать 2,20…2,45 ГГц.

Что касается новой версии масштабирования изображения, говорится об улучшенной версии TAAU (Temporal Anti Aliasing Upscale) с применением машинного обучения. Технология будет использовать те же входные данные, что и NVIDIA DLSS с AMD FSR, обладать поддержкой HDR, динамическим изменением входного разрешения с масштабированием вплоть до 8K. Утверждается, что предварительные результаты показывают преимущество PSSR над FSR2.

По слухам, Sony PlayStation 5 Pro могут выпустить в конце года, а её APU будет основан на архитектурах AMD Zen 2 и RDNA 3. Официально о новой консоли ничего не сообщалось.



