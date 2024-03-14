Системы должны обеспечить высокую и стабильную частоту кадров при любых условиях.

Стало известно, какие компьютеры выбрали организаторы предстоящего Major по Counter-Strike 2 (CS2), сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Timothy Dykes, Unsplash

реклама

В основе киберспортивных игровых систем процессор AMD Ryzen 7 7800X3D с 3D V-Cache, это один из лучших процессоров для игр и для CS2 он тоже отлично подходит. Что касается видеокарты, выбор пал на NVIDIA GeForce RTX 4080. Такая видеокарта может показаться избыточной, но это не так. Для профессиональных игроков важна высокая и стабильная частота кадров, наименьшая задержка. Кроме того, компьютеры будут оснащены 1080p мониторами ZOWIE XL2566K с частотой обновления 360 Гц и системам потребуется обеспечить соответствующую частоту кадров, даже в самых сложных сценариях.

Первый Major по CS2 пройдёт в столице Дании под эгидой организации PGL. «PGL стремится обеспечить игрокам наилучшую конкурентную среду. Выбрав AMD RYZEN 7800 X3D для наших игровых систем, мы гарантируем, что PGL CS2 Major Copenhagen 2024 запомнится не только напряжённой конкуренцией, но и безупречным техническим исполнением», — написал Сильвиу Строе (Silviu Stroie), генеральный директор PGL. Мероприятие начинается 17 марта.