Опубликованы обновления BIOS для плат Intel.

ASUS объявила о поддержке на всех своих актуальных материнских платах Intel и AMD модулей памяти по 64 ГБ, выпустив новые BIOS для плат Intel 600 и 700 серии. Список обновлённых плат приводится в объявлении на сайте компании. Материнские платы AMD AM5 не требуют новых обновлений, поддержка модулей такого объёма уже была реализована. Таким образом, материнские платы с четырьмя слотами под оперативную память DDR5 теперь поддерживают до 256 ГБ памяти, а платы с двумя слотами — до 128 ГБ памяти.

Источник изображения: ASUS

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Модули оперативной памяти DDR5 по 64 ГБ были анонсированы сравнительно недавно и начинают появляться на рынке. Перед этим появились модули DDR5 нестандартного объёма 24 и 48 ГБ. Также накануне стало известно о существовании модулей по 12 ГБ, но пока такой объём доступен в формате SO-DIMM.

Теперь покупателям доступно гораздо больше вариантов при выборе оперативной памяти, можно остановиться на промежуточном варианте с модулями на 24 или 48 ГБ или при необходимости использовать модули на 32 и 64 ГБ. Если 12-гигабайтовые модули распространятся на рынке, в частности, их можно будет рассматривать для игровых систем среднего класса, где 32 ГБ всё ещё могут быть избыточными.