Остаётся надеяться на появление аналогичных для настольных ПК.

Micron под брендом Crucial выпустила SO-DIMM модули оперативной памяти DDR5-5600 по 12 ГБ. По информации зарубежной торговой площадки Amazon, продажи начнутся 31 марта, в Великобритании один модуль стоит практически 45 фунтов стерлингов (около 5200 рублей на момент написания), парный комплект 88 фунтов (около 10200 рублей), сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Micron, Crucial

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В прошлом году на рынке появились модули памяти DDR5 нестандартного объёма 24 и 48 ГБ. Это позволило увеличить максимально возможный объём памяти на ПК до 96 ГБ в случае наличия двух слотов для установки памяти и до 192 ГБ в случае наличия четырёх.

Источник изображения: Amazon

Модули объёмом 12 ГБ стали бы отличным выбором для пользователей, которым 16 ГБ мало, а 32 ГБ много, но в прошлом году они не появились. Теперь остаётся надеяться, что такие модули не будут ограничены сегментом ноутбуков и будут производиться в полноразмерном формате для настольных ПК.

Тем временем, производители материнских плат уже готовы к 64-гигабайтным модулям DDR5.