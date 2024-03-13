Похоже, мы всё ближе к релизу.

AMD выпустила очередной набор исправлений для реализации поддержки будущих процессоров Zen 5 в Linux, сообщает Wccftech со ссылкой на Phoronix.

Источник изображения: Nassim Allia, Unsplash

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Это указывает на приближение к выпуску новой серии и даёт надежды на полную поддержку процессоров в Linux на релизе. Специалисты отметили положительные сдвиги в подходе AMD к реализации поддержки новой архитектуры, инженеры планомерно и регулярно вносят изменения по мере приближения к выпуску процессоров, ранее поддержку могли начать реализовывать только за несколько месяцев до этого.

Как и все другие патчи, новые имеют маркировку Family 1Ah, которая является кодовым названием процессоров Zen 5. Специалисты пока не находят каких-либо изменений, указывающих на появление новых возможностей мониторинга с помощью встроенного программного обеспечения, такого как Linux Performance Tool.

Недавно компания внедрила поддержку нового компилятора GCC, что раскрыло наличие в Zen5 поддержки новых инструкций, включая AVX-512 VP2INTERSECT. По слухам, новая архитектура будет значительно производительнее в задачах с инструкциями AVX512. Это делает процессоры интересными не только для специалистов различных сфер, занимающихся вычислениями, но и майнеров. Как выясняется, в текущей ситуации на рынке майнинг на новых процессорах AMD может быть прибыльнее майнинга на видеокартах.