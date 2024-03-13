Сообщается, что AMD Ryzen 7950X прибыльнее NVIDIA GeForce RTX 4090.

Курс биткоина достиг 73000 долларов США, наблюдается активный рост криптовалютного рынка, что повышает интерес к майнингу. Компьютерным энтузиастам это снова угрожает дефицитом комплектующих и ростом цен. Причём на этот раз под угрозой не только видеокарты, но и процессоры. Процессоры уже давно используются в процессе майнинга некоторых криптовалют, но сейчас ситуация такова, что прибыльность майнинга на процессорах может быть выше, чем на видеокартах. Об этом рассказали в Wccftech.

Источник изображения: André François McKenzie, Unsplash

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Алгоритмы майнинга некоторых набирающих популярность криптовалют используют инструкции AVX2 и AVX512. Qubic — одна из таких криптовалют. Это приводит к повышению спроса на процессоры AMD Zen 4, включая модели из серии Ryzen 7000. Специалисты подсчитали, что майнинг на Ryzen 7950X может быть почти вдвое прибыльнее майнинга на флагманской видеокарте NVIDIA GeForce RTX 4090, около 3 долларов в сутки против 1,7…1,9 долларов.

В Wccftech уже отмечают временную нехватку процессоров AMD Ryzen 7000 на рынке США. Что будет дальше, неизвестно. Если интерес майнеров к процессорам продолжит расти, не исключено возникновение дефицита. Следующее поколение процессоров AMD тоже под угрозой, по слухам, архитектура Zen 5 будет примерно в два раза производительнее в нагрузках, использующих инструкции AVX512.