Полный набор для любителей автосимуляторов.

Thermaltake представила ещё одну новинку для виртуальных гонщиков — стенд Triple Racing Monitor Stand (GEA-RMS-TMSBLK-01), который позволяет устанавливать до трёх 32-дюймовых мониторов массой до 20 кг, как плоских, так и изогнутых, сообщает TechPowerUp. Можно установить один или два монитора, в этом случае диагональ увеличивается до 55 дюймов.

Источник изображения: Thermaltake

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Стенд совместим с недавно представленным Thermaltake гоночным кокпитом GR500 для продвинутых любителей компьютерных автосимуляторов. Также, в качестве примера, компания рекомендует обратить внимание на фирменные 27- и 32-дюймовые мониторы TGM-I27FQ и TGM-V32CQ.

Источник изображения: Thermaltake

Стенд изготовлен из холоднокатаной стали толщиной 1,5 мм, оснащён креплениями, совместимыми со стандартным размерным рядом VESA: 75×75 мм, 100×100 мм, 200×100 мм, 200×200 мм. Конструкция предусматривает регулировку по высоте в диапазоне 920…970 мм и поворот мониторов на угол до 60 градусов с возможностью складывания назад.

Источник изображения: Thermaltake

Виртуальное гоночное пространство можно дополнить системой, собранной в компактном корпусе Thermaltake The Tower, недавно компания расширила палитру цветов, доступную для Mini-ITX серии The Tower 200.