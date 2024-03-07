Покупателем доступен выбор из семи цветов.

Thermaltake добавила новую расцветку в палитру корпусов The Tower 200, сообщает TechPowerUp. Теперь покупатели могут выбирать из семи цветов: чёрного (Black), белого (Snow), бирюзового (Turquoise), тёмно- (Racing Green) и светло зелёного (Matcha Green), жёлтого (Bumblebee) и нового розового цвета (Bubble Pink). В розовый цвет окрашены внешние части корпуса, внутренние при этом окрашены в светло-голубой цвет.

Источник изображения: Thermaltake

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Серия корпусов The Tower 200 с вертикальным дизайном предназначена для сборки компактных производительных систем с Mini-ITX материнскими платами и отличается широкой совместимостью с видеокартами, позволяя разместить даже крупные флагманские модели длиной до 380 мм. В корпусе предусмотрено много вентиляционных отверстий с пылевыми фильтрами, а модульная конструкция повысит удобство сборки и обслуживания.

Источник изображения: Thermaltake

В Tower 200 предустановлен один вентилятор CT140 сверху и один сзади, в общей сложности корпус позволяет разместить до шести вентиляторов диаметром 120 или 140 мм, а также 280-мм радиатор на правой боковой панели. Ещё в корпус можно установить 3,9-дюймовый ЖК-дисплей, он не входит в комплект и продаётся отдельно.