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Компания Thermaltake Technology представила гоночный кокпит GR500 Racing Simulator Cockpit (GSC-R50-CPASBB-01), предназначенный для тех, кто хочет максимально повысить реалистичность игрового процесса в гоночных симуляторах, сообщает Guru3D. В состав кокпита входит спортивное кресло со скользящим механизмом для регулировки по вылету, также предусмотрена возможность регулировки наклона, что позволит найти оптимальное положение для длительного времяпрепровождения за рулём виртуального болида.
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В составе GR500 элементы из алюминия и стали, обеспечивающие надёжное крепление различных устройств, включая руль, переключатель передач и педальный узел. Заявлена совместимость с комплектами от компаний Logitech, Fanatec и Thrustmaster. Конструкция креплений предусматривает регулировку угла наклона, переключатель передач можно расположить с любой стороны от кресла.
Общие размеры GR500 составляют 600 мм в ширину, 1320 мм в длину и 1100 мм в высоту при весе 120 кг. Ширина сиденья 460 мм. Не обошлось без подсветки, в основание встроены светодиодные панели, способные отображать 16,8 миллионов цветов. Предусмотрено 20 различных режимов подсветки.