Не забыли и про RGB подсветку.

Компания Thermaltake Technology представила гоночный кокпит GR500 Racing Simulator Cockpit (GSC-R50-CPASBB-01), предназначенный для тех, кто хочет максимально повысить реалистичность игрового процесса в гоночных симуляторах, сообщает Guru3D. В состав кокпита входит спортивное кресло со скользящим механизмом для регулировки по вылету, также предусмотрена возможность регулировки наклона, что позволит найти оптимальное положение для длительного времяпрепровождения за рулём виртуального болида.

Источник изображения: Thermaltake

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В составе GR500 элементы из алюминия и стали, обеспечивающие надёжное крепление различных устройств, включая руль, переключатель передач и педальный узел. Заявлена совместимость с комплектами от компаний Logitech, Fanatec и Thrustmaster. Конструкция креплений предусматривает регулировку угла наклона, переключатель передач можно расположить с любой стороны от кресла.

Источник изображения: Thermaltake

Общие размеры GR500 составляют 600 мм в ширину, 1320 мм в длину и 1100 мм в высоту при весе 120 кг. Ширина сиденья 460 мм. Не обошлось без подсветки, в основание встроены светодиодные панели, способные отображать 16,8 миллионов цветов. Предусмотрено 20 различных режимов подсветки.